Confirman séptima temporada de Élite y el regreso de una icónica estrella

En mayo, uno de sus creadores, Carlos Montero dijo a Fotogramas: "Tenemos la mente puesta en una séptima (temporada), y en una octava y una novena. Sí, sí. Mínimo, 10. Siempre vamos adelantados escribiendo".

El co-creador Jaime Vaca agregó: "Había un poquito de miedo o pena al final de la tercera temporada, cuando se cerraba el ciclo de Marina, Polo, y todo lo que lanzó Élite, y de repente en la cuarta no teníamos a Lu, no teníamos marquesa, no teníamos Polo… y daba vértigo".