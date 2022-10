Kendall Jenner demuestra que Caitlyn Jenner también es fan de su relación con Devin Booker

Si bien los fanáticos han vislumbrado un poco el romance de Kendall y Devin, al verla apoyarlo en los juegos, ver a la pareja en citas nocturnas o escapadas románticas y ver sus dulces demostraciones de afecto en las redes sociales, la estrella de The Kardashians y el jugador de la NBA han mantenido mucho de su relación en privado.

"Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser completamente honesta", dijo Kendall durante la reunión de Keeping Up With the Kardashians en junio de 2021. "Simplemente siento que es un asunto privado y que nadie más puede juzgarlo o conocerlo".