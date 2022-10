Biógrafos de la realeza dicen que "The Crown" es una serie hiriente para la familia

Angela Levin, autora de la realeza quien escribió una biografía del príncipe Harry, comentó al mismo periódico su disgusto al respecto: "Es inhumano, más allá de cualquier sentido de la decencia, e hiriente. Cuando fui por primera vez a entrevistar a Harry, me preguntó si había visto 'The Crown', que en ese momento estaba emitiéndose la segunda temporada. Le dije que no y me contestó: 'Oh, tienes que verla. Mi único problema es que tienen que parar antes de llegar a mí'", reveló.