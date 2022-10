Leslie Jordan de Will & Grace muere a los 67 años después de un accidente automovilístico

Pero no solo actuó. El comediante publicó varios libros, siendo el más reciente How Y'all Doing?: Misadventures and Mischief from a Life Well Lived en abril de 2021.

"Creo que el tono es como un tono muy útil y son las lecciones que aprendí presentadas de una manera divertida, como sucedió esto y fue divertido, pero ¿cuál fue la lección aprendida?", le dijo a E! News en enero de 2021. "O sucedió esto, y no fue tan gracioso, pero cuál fue la lección aprendida. Entonces, estoy muy orgulloso de que tenga mi voz".

"El lector puede esperar una buena carcajada", continuó. "Pero creo que va a tener más que eso. Muchos comediantes simplemente hacen libros de comedia y eso es hilarante. Esto tiene un poco más. Es un poco más de un viaje".