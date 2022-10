Khloé Kardashian apoya a la comunidad judía tras los comentarios antisemitas de Kanye West

Josh Peck también se pronunció en contra de quienes continúan expresando su apoyo a la música de Kanye, escribiendo en una publicación de Instagram Story el 23 de octubre, "No seré yo quien diga, 'Me encanta su música, pero'. El odio es odio, sin importar la fuente. No se limite a encogerse de hombros con este antisemitismo".

E! News se comunicó previamente con el equipo de Kanye para obtener una respuesta y no ha recibido respuesta.

Además de eliminar su tuit, un portavoz de Twitter confirmó a principios de este mes que la cuenta del artista de 45 años estaba bloqueada por violar las políticas de la plataforma. Apenas unas horas antes de publicar su tuit, el primero en más de dos años, un vocero de Meta confirmó que su cuenta de Instagram estaba restringida y parte del contenido eliminado por violar también las políticas de la empresa.

Sin embargo, el rapero ahora está recurriendo a otras plataformas de redes sociales. El 17 de octubre, Parlement Technologies, la empresa matriz de Parler, una controvertida aplicación de redes sociales de base conservadora, anunció que Kanye acordó adquirir la plataforma, y ​​se espera que el acuerdo se cierre a finales de año.