Mira como The Crown transforma Barcelona en París para la muerte de Diana

"Aunque estamos llevando a cabo con calma, es justo reconocer que hay una cierta ansiedad; una sensación palpable de estar ligeramente al límite. Es decir, hay una sensibilidad delicada en torno a esto".

Un portavoz de Netflix explicó a The Sun: "El momento exacto del impacto del choque no se mostrará". No obstante, sí las variables alrededor de aquel fatal 31 de agosto de 1997.