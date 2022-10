La China Suárez confiesa lo que hizo para superar el escándalo con Icardi y Wanda Nara

Sobre la explosión mediática que experimentó el año pasado, y la "grieta" que generó que el mundo se dividiera en dos partes, La China reveló: "Eso pasa, pero creo que tenemos que evolucionar todos. No está bien".

"Yo tomé medicación, lo que pasa es que de afuera, la gente que no me conoce, me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Y eso me jugó muchas veces en contra, porque es: 'démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable'. Pero yo soy introvertida, no entro a un lugar y soy el alma de la fiesta o soy el centro de atención. A lo mejor esperan eso de uno porque estoy muy expuesta, pero en general soy la que está a un costado y hasta que no me vienen a hablar, yo no me acerco".