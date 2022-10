Así fue la fallida fiesta de cumpleaños Nº42 de Kim Kardashian

Pero minutos después, Kim escribió en otra publicación, "El avión no pudo aterrizar debido al viento. Parece que nuestra fiesta de Carbone y el concierto de @usher no se llevarán a cabo y nos dirigimos de regreso a casa".

La estrella también compartió una foto de una mesa en el restaurante Carbone en el ARIA Resort & Casino en Las Vegas, decorada con flores blancas y velas. Ella escribió, "Nuestra cena Carbone que podría haber sido..."

A su regreso a Los Ángeles, el grupo se dirigió a comer hamburguesas y papas fritas. "Esto es muuuuuy In N Out", escribió Kim, compartiendo una foto de su grupo dentro del restaurante, con fotógrafos filmándolos.

Luego se amontonaron en un autobús de fiesta con su comida. Después de comer una hamburguesa, la estrella disfrutó de otro shot de JELL-O. Ella escribió en otra publicación, "Los tragos de gelatina continúan en el autobús de fiesta a ninguna parte".

Además del equipo de The Kardashians, una de las amigas de Kim, La La Anthony, también voló por separado a Las Vegas. "¡Así que mi mejor amiga @lala voló a Las Vegas desde Nueva York para sorprenderme!", escribió Kim en otra publicación. "Eso me mató, no lo logramos y ella estaba atrapada en Las Vegas, ¡pero aun así fue a ver a @usher y nos envió videos toda la noche! El FOMO era real. Tenía que restregárnoslo".