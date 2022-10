TINI rompe el silencio ante los rumores de ruptura con Rodrigo de Paul

TINI dijo: "Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien... Nunca nos escondimos con Rodrigo... No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas".

Sobre si limaron asperezas de su ultima pelea, TINI fue tajante: "Eso no te lo voy a contar porque es una relación personal, pero todo re bien". Continuó: "No tengo ni idea que va a pasar mañana, pero hoy estoy re bien. No estoy pensando en proyectos, vivo el presente".

¿Lo acompañará en Qatar 2022?: "Eso no lo se todavía por tema de trabajo, pero estoy re bien. Mi familia sí va a ir, o mi hermano y mi papá, pero yo todavía no sé"