Travis Scott responde los rumores de que engañó a Kylie Jenner

Rojean respondió a la declaración de Travis en un video selfie publicado en sus Historias de IG, acusándolo de mentir y engañar a Kylie, con quien comparte dos hijos. "Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todo el mundo te ha visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo, vamos" dijo ella.