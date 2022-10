Kylie Jenner luce un estilo vampírico sexy en nuevas fotos en lencería

El look de lencería vampírica se combinó con mejillas muy sonrojadas, un peinado húmedo a la moda, un aro en el labio vanguardista y un bolso de Balenciaga, que estaba a su lado. Junto a las fotos, la estrella de Kardashians escribió, "no se me ocurrió un pie de foto".

En los comentarios, Kylie se inundó de reacciones de admiradores, incluido uno que escribió: "KING KYLIE ESTÁ DE VUELTA", mientras que otro comentó: "Ella está en su era Kim".

Khloé Kardashian también comentó sobre el aspecto sensual de su hermana menor y agregó: "No creo que estuviera preparada para esto".