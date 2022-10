¡La sorpresa que Taylor Swift le dio a sus fans esta madrugada!

Videos relacionados : ¿Taylor Swift tiene una nueva canción para Kanye West?

¡Todo ha cambiado!

¿Por qué? Porque si bien los fanáticos sabían que iban a obtener 13 pistas en el nuevo álbum Midnights de Taylor Swift, no sabían que ella también lanzaría siete canciones de regalo.

Apenas unas horas después del lanzamiento de su décimo álbum de estudio al filo de la medianoche del 21 de octubre, la cantante de 32 años, anunció las canciones adicionales a las 3 a.m.

"¡Sorpresa!" Swift escribió en Instagram. "Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen completa de las intensidades de esa hora tan atípica y desconcertante. ¡Sin embargo! Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar esa magia, 13. Estoy llamándoles las pistas de las 3 a. m. Últimamente me ha encantado la sensación de compartir más de nuestro proceso creativo contigo, como lo hicimos con las pistas de From The Vault. Así que son las 3 a. m. y te las estoy entregando ahora".

Las canciones, que forman parte de Midnights (edición de las 3 a. m.), incluyen "The Great War", "Bigger Than the Whole Sky", "Paris", "High Infidelity", "Glitch", "Would've, Could've, Should 've" y "Estimado lector".