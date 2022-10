Kevin Spacey es declarado inocente en la demanda de agresión sexual presentada por Anthony Rapp

Spacey negó las acusaciones cuando subió al estrado el 17 de octubre para su testimonio, según NBC News.

Cuando Rapp salió por primera vez con las acusaciones en 2017, Spacey inicialmente se disculpó con el actor de Dazed and Confused y compartió en un comunicado que no recordaba el encuentro, pero "si me comporté como él lo describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de ebriedad profundamente inapropiado".

El actor de American Beauty dijo durante el juicio que lamenta haber publicado la declaración y que solo lo hizo a instancias de su equipo de publicidad. "Me animaron a disculparme", testificó, "y aprendí una lección que nunca es disculparme por algo que no hiciste".

El veredicto llega cuatro meses después de que Spacey se declarara inocente de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres en el Reino Unido, según NPR. Durante una aparición el 16 de junio en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, a Spacey se le concedió una fianza incondicional.

