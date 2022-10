Descubre la impactante conexión entre Grey’s Anatomy y The O.C.

Luego está Peter Gallagher, quien interpretó a Sandy Cohen, posiblemente uno de los mejores padres de la televisión. Después de The O.C., él asumió el papel del Dr. David Hamilton, quien finalmente trae a Meredith (Ellen Pompeo) a la Clínica Mayo con sede en Minnesota para un estudio de la enfermedad de Parkinson.

Ahora, ¿ponemos "Chasing Cars" o "California, Here We Come" mientras nos emborrachamos viendo ambos shows?