El comentario que Devin Booker hizo sobre Kendall Jenner en esta foto familiar

Courtesy of Hulu

"Estoy disfrutando la vida al máximo, y eso salió de mi boca muy fácilmente porque no siempre fue así, pero siento que estoy en un buen lugar en este momento", dijo al Wall Street Journal. "Amo a mi familia, amo a las personas que me rodean y amo el impacto que puedo tener en este mundo, la generación más joven debajo de mí y los niños que me admiran".

Kendall y Devin comenzaron a salir en junio de 2020. Al año siguiente, celebraron su primer aniversario publicando fotos en pareja en la historia de Instagram de Kendall.

Y aunque se puede ver al dúo disfrutando de una cita nocturna en lugares de moda en Los Ángeles y Nueva York, ambas partes tratan de mantener los aspectos especiales de su relación en un bajo perfil.