Judi Dench estalla contra The Crown 5 y hace una exigencia a Netflix

Dama Judi Dench convierte su pluma en una horca.

En una carta a la publicación británica The Times el 19 de octubre, la actriz ganadora del Oscar expresó sus sentimientos sobre la próxima quinta temporada de The Crown de Netflix, y no se contuvo.

La actriz de 87 años se concentró en una escena en particular del primer episodio de la quinta temporada, que se estrenará el 9 de noviembre.