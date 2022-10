Billie Eilish confirma su romance con Jesse Rutherford en una cita repleta de besos

Mientras tanto, Jesse estuvo en una relación de mucho tiempo con la modelo Devon Lee Carlson hasta que se separaron en el otoño de 2021 después de seis años juntos.

Pero los fanáticos no deberían esperar que Billie confirme su nuevo romance en el corto plazo, ya que anteriormente habló sobre querer mantener su vida privada así, privada.

"He tenido relaciones y las mantuve en privado", dijo Billie en una entrevista de septiembre de 2020 con Capital Breakfast With Roman Kemp. "E incluso las que he tenido, con la pequeña cantidad que he dejado ver al mundo, me arrepiento".