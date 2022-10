Emma Watson habla de las interminables especulaciones que la han vinculado románticamente con Tom Felton

Aquí no hay necesidad de un hechizo lumos.

Porque Emma Watson está arrojando luz sobre su verdadera postura con su coprotagonista de Harry Potter, Tom Felton.

Muchos fanáticos han hablado al dúo desde que se enteraron del enamoramiento de Watson por Felton en los primeros días de su franquicia cinematográfica, en la que ella interpretó a Hermione Granger y él a Draco Malfoy. Si bien los actores han tratado de resumir su estrecho vínculo antes, Watson proporcionó más información en el prólogo de las nuevas memorias de Felton Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard.