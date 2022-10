¿Domelipa y Pailita terminaron su supuesto romance?

Por ejemplo, en julio, el artista chileno viajó a México por compromisos profesionales, y muchos esperaban que hiciera espacio en su agenda para encontrarse con la exitosa influencer.

Cuando estaba a punto de iniciar su viaje desde Santiago de Chile, le preguntaron al cantante de "Ultra Solo" si se vería con Dome en tierras aztecas, y él respondió, "Sí, demás". Pero cuando le consultaron si iría a su cumpleaños, Pailita dijo, "No, no, no… cumple años en agosto, si no me equivoco". El artista urbano definitivamente estaba bien informado, pues, en efecto, la tiktoker cumplió 21 el 27 de agosto.

Y luego agregó, "Buena onda ahí para que la gente no mal interprete las cosas, porque a mí me ven hablando con alguien y al tiro piensan que es mi polola".