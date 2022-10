Kourtney Kardashian y Travis Barker recrearon su romántico compromiso... ¡Con Rebel Wilson!

Como si necesitáramos una prueba adicional de que #Kravis se está fortaleciendo, a principios de este mes, Kourtney compartió cómo su esposo hizo un esfuerzo adicional para hacerla sentir hermosa cuando estaba insegura sobre sus cambios de peso mientras se sometía a la fertilización in vitro.

"Quiero decir, todos los días, Travis dice, 'Eres perfecta'. Si hago una queja, él dice, 'Eres perfecta. Estás tan bien... Nunca has estado mejor'", dijo durante un episodio del 6 de octubre de The Kardashians. "Ahora me gusta tanto esto".