Aleska Génesis acusa a Miguel Mawad de difundir fotos íntimas

Continúa Aleska: "Este señor continúa una vez más atentando contra mi, mandando mensajes de odio y publicando fotos y videos íntimos míos que SOLO EL TENÍA, además de enviarlas directamente a mis familiares y amigos cercanos. ¡Es un acto CRUEL, ILEGAL Y MUY BAJO!".

"Entiendo que el tiene problemas emocionales y mentales, sin embargo, no me voy a quedar callada mientras el continúa con su conducta maliciosa. Yo no he filtrado nada de él, no he vuelto hablar de él y una vez más le repito NO QUIERO NADA CON EL (y eso aparentemente lo molesta enormemente). Mientras mi equipo legal trabaja para aclarar estas falsas acusaciones, le ruego a cualquier persona o medio de comunicación que por favor permanezca atenta a la manipulación de los mensajes, verificando la información que circula en las redes sociales y tenga en cuenta los mensajes de odio, y porno venganza que hoy en día se replican con tanta rapidez".

Finalmente indica: "Espero que el pueda pasar la pagina, recibir la ayuda que necesita y que no siga hundiéndose más bajo de donde ya se encuentra. Eventualmente, no tengo duda que la justicia le llegará".