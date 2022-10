Humberto Zurita revela cómo nació su romance con Stephanie Salas

"Hoy en día la cosa es fluir y dejar que fluya la vida. Ella tiene hijas, yo tengo hijos, y no tenemos por qué imponerles a nuestros hijos nuestras vidas ¿no? Dejemos que eso fluya y ojalá que sea por mucho tiempo", dijo.

"Yo no soy una persona que esté buscando mujeres cada que volteo. Yo duré con mi mujer 36 años casado", compartió Humberto, recordando su matrimonio con la fallecida Bach.

Cuando le preguntaron si ha pensado en una boda con Stephanie, Humberto respondió como todo un caballero. "No sé, no quiero faltarle al respecto a Stephanie, ¿me entiendes?, no lo sé. No te puedo contestar".