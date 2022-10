La verdadera razón por la que Selena Gomez y Hailey Bieber decidieron mostrarse juntas

Después de años de rumores de tensión entre Selena Gomez y Hailey Bieber, callaron los rumores.

La cantante de Who Says y la empresaria de Rhode, que está casada con el ex Justin Bieber de Selena, provocaron un frenesí en las redes sociales al posar juntas para fotos en la Gala del Museo de la Academia 2022 en Los Angeles el 15 de octubre.