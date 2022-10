Verónica Castro se deslinda de acusaciones en su contra por supuesto abuso de menores

Paty Chapoy insinuó que la víctima está siendo manipulada:

"Pues sí, manipulada. Tiara es un ser humano muy necesitado de amor, la siento desubicada, va de un lado para otro. Hace maldosidades. No creo que pueda tener tanta maldad tan joven. Está manipulada, al mandar a una joven y mandar imágenes que están falseadas. Me da tristeza, me da lástima que hagan esto con gentes jóvenes. Parece que la sufrió mucho de pequeñita. Hay que tener este tipo de personas. Qué casualidad que sale algo mío y dicen, ‘vamos a aparecer este problema'", respondió Verónica.

Mientras tanto, a pesar de decir que no volvería a Twitter hasta recibir una disculpa de Carbajal, Verónica ya retomó su cuenta. Ve todos los detalles de estas acusaciones en el video de arriba.