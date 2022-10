Lamar Odom responde tras ser criticado por decir que extraña a Khloé Kardashian

Pero eso no significa que cada escena sea un placer de ver. Lamar explicó que el estreno de la segunda temporada, que siguió a la experiencia de Khloé con la llegada de su bebé No. 2 en medio del escándalo de paternidad de Tristan Thompson, no fue fácil de ver.

"Fue difícil para mí ver eso", le dijo Lamar en exclusiva a E! News. "Siempre va a ser difícil para mí ver a alguien a quien quiero tanto así de triste".