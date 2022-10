¿Lista para coronarla? La actual Miss Universo le da un valioso consejo a Miss Colombia

Y es que Colombia no solo logró la segunda corona de su historia en 2014, sino que en las últimas ediciones ha logrado excelentes desempeños con sus delegadas.

Harnaaz estuvo en actividades de labor social con Miss Universe Colombia y Miss Colombia 2021, María Fernanda Aristizabal.

Durante una entrevista con el programa La Red (Caracol Television), la india le dio un consejo a la colombiana: "Solamente que sea ella, que no se enfoque en las redes sociales, porque ellos no te conocen y no saben quién eres tú. No quites la pasión que tienes, que se te nota en tus ojos".