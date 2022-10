La reacción de Hollywood ante la inesperada reunión de Selena Gomez y Hailey Bieber

Ava Phillippe, cuyos padres son Reese Witherspoon y ex Ryan Phillippe, también compartió un mensaje conmovedor para los dos.

"No soy de las que se envuelven en el drama de las celebridades y, al final del día, en realidad es solo una foto (¡y no es asunto mío!)", escribió en una publicación de Instagram Story el 16 de octubre. "Pero me hace sonreír ver a estas jefas poniendo las cosas en claro. ¡Amor + respeto por las dos!"