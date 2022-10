Desconocen paradero de Amaia Montero tras sus preocupantes publicaciones

¿Qué pasa realmente con la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh?

El fin de semana, Amaia Montero encendió las alarmas tras publicar una selfie dos veces donde se le ve desmejorada, el cabello corto como nunca antes y despeinada. Escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".