La reacción de Antonio de la Rúa ante su supuesto reencuentro con Shakira

Continuó: "Primero le pregunté si había la posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: ‘es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición'. Le pregunté si era cierto esta información que proviene desde España si va a haber un reencuentro con su ex pareja Shakira".

"Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó, lo cual le agradezco (…), me clavó el visto, literal y clavar el visto para mí eso por lo menos dice mucho".

En 2017, según detalló el diario argentino Clarín, la cantante y su ex aparecen involucrados -entre muchos otros- en la investigación Paradise Papers por una sociedad en Malta y Luxemburgo que movió 31.6 millones de euros, cuya única titular era la cantante colombiana y que durante cuatro años lideró como director el hijo del ex presidente argentino.