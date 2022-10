¿Por qué Belinda apareció completamente calva?

"No pienso mucho en ‘voy a hacer esto porque le va a gustar al público'. No, hago lo que me nace, lo que yo quiero y al final del día si el público me quiere quien soy, me van a seguir, van a seguir mi contenido, mis historias, mis canciones o mis actuaciones o lo que sea".

Indicó: "Creo que cada uno tiene expectativas diferentes de lo que soy yo. Por supuesto que para mi familia espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más empática con ellos y obviamente con la gente en general. Pero en cuanto a los medios o la gente que no me conoce, haga lo que haga yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un ‘pero', entonces mientras yo sepa lo que está bien y lo que está mal, me quedo tranquila y eso me da paz. ".