Amaia Montero desata preocupación por su estado físico

En 2021, la cantante de 46 sorprendió luciendo más delgada y renovoda, hablando en sus redes sociales de un radical cambio de vida. Cuando le preguntaban sobre la dieta que había adoptado, Amaia indicó: "¿De verdad que existe la dieta del milagro más allá que la del sacrificio? Si te sabes otra, cuéntamela".

Pero ahora ha encendido las alarmas tras publicar una selfie dos veces donde se le ve desmejorada, el cabello corto como nunca antes y despeinada. Escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".