Daniel Radcliffe, Emma Watson y más estrella de Harry Potter se despiden de Robbie Coltrane

Pero Radcliffe no fue la única estrella de Harry Potter en lamentar la partida de Robbie, y celebrar su vida dentro y fuera del set. Continúa leyendo para ver más tributos al cálido Hagrid.

Emma Watson: "Robbie era como el tío más divertido que he tenido, pero sobre todo era profundamente cariñoso y compasivo conmigo cuando era niña y adulta. Su talento era tan inmenso que tenía sentido que interpretara a un gigante: él podría llenar CUALQUIER espacio con su brillantez. Robbie, si alguna vez llego a ser tan amable como lo fuiste conmigo en un set de filmación, prometo hacerlo en tu nombre y en tu memoria. Sé cuánto te adoro y admiro. Realmente extrañaré tu dulzura, tus apodos, tu calidez, tus risas y tus abrazos. Nos hiciste una familia. Sé que eras eso para nosotros. No había mejor Hagrid. Hiciste que fuera un placer ser Hermione".

James Phelps: "Extrañaré las charlas al azar sobre todos los temas bajo el sol. Y nunca olvidaré que, en septiembre de 2000, Robbie Coltrane se acercó a un yo de 14 años muy nervioso en mi primer día en un set de filmación y dijo, ' Disfrútalo, te irá genial.' Gracias por eso. x"

Oliver Phelps: "Noviembre de 2001 - Leicester Square, Londres. '¡Aprendan esto muchachos, es como un Rolls-Royce como su primer auto!' Robbie Coltrane cuando estuvo a mi lado en la alfombra roja del primer estreno de HP. A lo largo de los años tuvimos excelentes charlas sobre historia y viajes. Descansa en paz Robbie x".

Bonnie Wright: "Con el corazón roto por la muerte de Robbie Coltrane. ¡Hagrid era mi personaje favorito! Robbie interpretó la calidez, el sentido del hogar y el amor incondicional de Hagrid por sus alumnos y criaturas mágicas de manera tan brillante. Robbie siempre nos trató a mí y a mis compañeros de reparto cuando éramos niños como profesionales iguales en un set de filmación. Un tipo de actitud que infunde confianza y un sentido de unión. Gracias por todas las risas. Te extraño Robbie. Enviando amor a tu familia. Descansa en paz".

David Thewlis: "La risa más rica, poderosa y traviesa en el set fue culpa del gran Robbie. Eres amado para siempre, querido hombre, y te extrañaremos profundamente".

Warwick Davis: "Me entristeció saber que ese compañero de reparto de #HarryPotter, Robbie Coltrane, murió hoy. Siempre jovial, aportaba calidez, luz y risas a cualquier set que pisaba. QEPD Robbie, amado gigante de la comedia".

Wizarding World: "Nos entristece mucho escuchar el fallecimiento del magnífico Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid con tanta amabilidad, corazón y humor en las películas de Harry Potter. Fue un actor maravilloso, un amigo de todos y será profundamente extrañado por todos"

Stephen Fry: "Conocí a Robbie Coltrane por primera vez hace casi exactamente 40 años. Estaba asombrado, aterrorizado y enamorado, todo al mismo tiempo. Tanta profundidad, poder y talento: lo suficientemente divertido como para causar hipo y bocinazos indefensos mientras hacíamos nuestro primer show de TV, Alfresco. Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente".

Hugh Laurie: "Espero que esté bien contar recuerdos: solía viajar con Robbie Coltrane entre Manchester y Londres en su MGA restaurado. Le armaba cigarrillos mientras él hablaba sobre las formas del mundo, y no creas que nunca me he reído o aprendido tanto en mi vida".