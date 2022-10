Los personajes que Selena Gomez, Sandra Bullock y Macaulay Culkin casi interpretan en Big Bang Theory

El elenco de The Big Bang Theory podría haberse visto muy diferente.

En el nuevo libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, el creador Chuck Lorre y otros productores revelaron un puñado de estrellas que casi aparecieron en el programa, incluidas Selena Gomez, Sandra Bullock, Macaulay Culkin y Ringo Starr.