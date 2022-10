Raquel Argandoña le recuerda a Adriana Barrientos su amorío con el ex de Pamela Díaz

El comentario de Argandoña hizo reaccionar a Barrientos, quien aseguró que no le daría cuerda a este asunto con el ex de Díaz.

"La otra vez tuvo una entrevista con la Pamela y como veinte veces me preguntó si pasó algo y yo, ‘¿Qué onda?'", dijo. "Estamos en otros niveles. Él (Neira) ya es una persona que no existe ni siquiera en la tele, así que para qué darle más pantalla… No respondí la pregunta esa vez, y no lo haré ahora".