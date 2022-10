Esta confesión de Khloé Kardashian sobre el máximo miedo de True Thompson te impactará

Instagram

Mientras Khloé, Kris y Javier, el domador de pavos reales, permanecían inseguros sobre qué hacer, Khloé reiteró su postura contra los pavos reales.

"No me llevaré a ninguno de estos", le dijo a Kris con los dientes apretados. "Tú eras la que quería esto. No tengo idea de dónde vino esto. Solo estabas buscando una razón para invitar a Martha Stewart a almorzar. Nada de esto tenía sentido para mí en absoluto. Nunca hablé de un pájaro grande. No me gustan los pájaros en general".

Tal vez True debería comenzar con un conejillo de indias.

Los nuevos episodios de The Kardashians estrenan los jueves.