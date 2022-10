Así fue la primera aparición de Scott Disick en la segunda temporada de The Kardashians

Scott solo preguntó porque en ese entonces novio de Kim Kardashian, Pete Davidson, estaba programado para despegar en Blue Origin de Jeff Bezos la semana siguiente. Debido a un cambio de horario, Pete nunca fue, y es seguro decir que Kendall nunca lo hará, ya que respondió negativamente a la pregunta de Scott.

"Con el tipo de ansiedad que sufro, apenas podía volar en un avión en este momento", le dijo Kendall a Scott. "No me gusta volar en general. Sentarme en un cohete... y luego despegar, no sé si esa es mi vibra".

Él estuvo de acuerdo, "Es demasiado".