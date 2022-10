¿Jesse Williams regresará a Grey’s Anatomy como Jackson Avery?

Williams protagonizó el drama médico de larga duración desde la temporada seis hasta la 17, y finalmente se fue en mayo de 2021 después de reunirse con su interés amoroso en pantalla Sarah Drew. Desde su partida, Williams protagonizó el revival de Broadway de Take Me Out, por la que fue nominado a un premio Tony.

Y aunque Williams reveló que no hay planes concretos para un spin-off de "Japril" en el futuro, ya que el actor se refirió tanto a su agenda ocupada como a la de Drew, ciertamente está interesado en la posibilidad.