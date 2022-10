Humberto Zurita y Stephanie Salas reúnen a sus hijos en Valle de Guadalupe

Todo parece indicar que la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas se encuentra avanzando de manera ideal, pues incluso ya han llevado a sus respectivos hijos a las reuniones familiares.

El actor confesó que el silencio respecto a su romance se debía a la consideración de la memoria de su fallecida esposa, Christian Bach:

"Es como un respeto todavía a mi mujer (Christian Bach). Han pasado muchos años, tres, pero ella está aquí en mi corazón y eso no quiere decir que mi corazón todavía no tenga un espacio para el amor, porque la vida sin amor no tiene sentido".