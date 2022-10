Millie Bobby Brown quiere escribir un episodio musical de Stranger Things

Millie incluso señaló como inspiración una cierta comedia de FX de larga duración protagonizada por Rob McElhenney, Charlie Day, Kaitlin Olson y Glenn Howerton.

"Confía en mí, puedo hacer el final de Stranger Things y sería genial", continuó Millie. "Creo que debería ser como It's Always Sunny In Philadelphia. ¿Alguna vez viste el episodio musical? Tiene que terminar así, un episodio musical".

En la cuarta temporada de It's Always Sunny en 2008, el elenco interpretó una ópera rock en un episodio titulado "The Nightman Cometh", basado en canciones escritas por Charlie Kelly (Day). El episodio se ha convertido en una parte querida de la historia del show, incluso para fanáticos como Millie, que solo tenía 4 años cuando el episodio se estrenó.