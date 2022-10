Willie Spence, finalista de American Idol, murió a los 23 años

Si bien no se han publicado detalles adicionales, el medio local del nativo de Georgia, DouglasNow, también compartió la noticia de su fallecimiento, escribiendo en Facebook, "Expresamos nuestras condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Willie. Fue un talento extraordinario y un rayo de luz para millones en todo el mundo. Lo extrañaremos".

En su última publicación de Instagram, compartida en su cuenta el 11 de octubre, Spence cantó "You Are My Hiding Place" de Selah. Después de que surgiera la noticia de la muerte de Spence, los fanáticos, amigos y otras estrellas inundaron los comentarios de su publicación de Instagram con mensajes.