La ilógica razón por la que critican a Paty Cantú

El edadismo se refiere a la discriminación por edad y la mexicana asegura haberla padecido:

"Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mí. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa' crecer. Vivo pa' ser feliz. Gracias"

La compositora de 38 años, dijo que se ha enfrentado al repudio colectivo por su edad:

"No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos".