Kaley Cuoco está embaraza de su primer bebé con Tom Pelphrey

"Escuché su voz y me di la vuelta, y fue como si mi vida hubiera terminado, o simplemente comenzara. Me golpeó. Fue amor a primera vista", le dijo a USA Today en mayo. "Nos conectamos de inmediato. Siento que lo conozco de toda la vida, pero no estaba lista para él".

Kaley agregó, "Estamos listos para construir una vida juntos".