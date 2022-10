Todo sobre el nuevo romance de Emma Roberts con este sexy actor

Por ahora, Emma y Cody, cuyos créditos incluyen Wu-Tang: An American Saga de Hulu e In the Dark de The CW, están disfrutando de la compañía del otro. "Emma ama la personalidad de Cody", comparte la fuente. "Él es muy divertido y han estado pasando un buen rato juntos".

¡Y parece que los dos tampoco son tímidos con respecto a las demostraciones públicas de afecto! Después de todo, fueron fotografiados compartiendo un beso apasionado en la publicación de Instagram de Cody del 25 de agosto.