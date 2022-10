Las rupturas más dolorosas de celebridades durante el 2022

El 2022 no ha sido el mejor año para algunas celebridades. Faltan solo 3 meses para que termine este año y para algunas de nuestras celebs favoritas no ha sido un buen año. A muchos de ellos los veíamos juntos para siempre, pero como en los cuentos de hadas, hay veces que la realidad te hace ver que la vida no es una película de príncipes y princesas.