Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus de Blink-182 se reúnen con nueva música y una gira mundial

Si esa noticia ya te va a mantener despierto toda la noche, solo espera a escuchar el resto. Además de anunciar la gira, la banda reveló que hay nueva música en camino, con un nuevo sencillo "Edging", que se lanzará el 14 de octubre y otro álbum (aunque el grupo no ha compartido su fecha de lanzamiento).

Barker, Hoppus y DeLonge no serán las únicas estrellas de la gira. Las bandas Wallows, Turnstile, The Story So Far y Rise Against se unirán a Blink-182 en diferentes paradas a lo largo de la gira. Además, Blink-182 encabezará conjuntamente Lollapalooza Brasil en marzo de 2023 con Drake y Billie Eilish (y si los shows recientes de Barker son una indicación, Kourtney Kardashian puede estar presente, mostrando los looks de concierto más impresionantes).