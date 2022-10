Lo que Margot Robbie piensa de Lady Gaga como la nueva Harley Quinn

Margot Robbie no tiene más que aplausos para esta idea.

Tras los informes de que Lady Gaga podría ponerse en las botas de villana de Harley Quinn junto a Joaquin Phoenix en The Joker 2, Robbie no pudo mantener una cara de póquer. "Me hace muy feliz", dijo el 6 de octubre, "porque dije desde el principio que todo lo que quiero es que Harley Quinn sea como MacBeth o Batman, un personaje que pase de una gran actriz a una gran actriz".

Es un concepto que, lamentablemente, no ve a menudo.