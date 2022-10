Mark Hoppus lo contará todo sobre Blink-182 y su batalla contra el cáncer en sus nuevas memorias

Mark Hoppus pronto pasará de "Adam's Song" a "Mark's Book".

El bajista de Blink-182 reveló recientemente que está trabajando en un libro de memorias que detalla su vida en la banda de rock, así como su batalla contra el linfoma.

"Empecé a escribir un libro, en realidad, a principios de este año", le dijo a The Hollywood Reporter en una entrevista publicada el 10 de octubre. "Todavía no estoy tan metido, pero estoy escribiendo un libro sobre mi vida y experiencia en Blink y lo que he pasado durante el último año más o menos".

Hoppus está trabajando con un editor y un publisher para poner todo en marcha, aunque indicó que todavía no compartirá muchos detalles. Como señaló, "Estamos finalizando el trato y estoy muy contento con la forma en que se está construyendo. Estoy emocionado de contar mi historia".