Anna Delvey rompe el silencio en su primera entrevista tras salir de la cárcel

"Aprendí mucho estando en la cárcel. Hay un arco muy bien documentado sobre cómo me he sentido sobre todo", dijo a The New York Times. "Me arrepiento de cómo se desarrollaron las cosas. La forma en que he tratado de ver mi experiencia es aprender de ella: quien soy hoy se debe a las decisiones que tomé en el pasado".

También ha logrado avances en la reparación de su relación con sus padres, diciendo que les habla "cada dos días".