Revelamos 31 impactantes secretos de Salvado por la Campana

27. A pesar del drama causado por Diamond, Gosselaar admitió más tarde que no tiene resentimiento con su antiguo compañero en la pantalla. "Escucha, he trabajado con actores con los que no podía soportar estar en la habitación. Dustin no es una de esas personas", le dijo a The Hollywood Reporter. "¿A quién le importa el libro? El libro era ficción... no sé qué era".

28. En la misma entrevista, Gosselaar admitió que nunca sintió que encajara a pesar de que Zack Morris era uno de los chicos más geniales de Bayside (y de la televisión).

"Zack Morris fue un personaje que creé al ver a los niños realmente geniales en mi escuela. Yo no era uno de esos niños. Era un niño que no estaba en el extremo inferior, no estaba en la parte superior, estaba en algún lugar en el medio y solo observaba, y veía ambos lados de las cosas", dijo. "Pero Zack era un personaje que se me daba bien interpretar porque podía manipular mi ceja para darme, a falta de una palabra mejor, una mirada de idiota sonriente. Y el pelo, lo peiné yo... la sonrisa, tenía todas estas pequeñas cosas que podía hacer para ser este personaje, pero este no era yo".