Tenemos una actualización sobre los corgis de la reina Isabel II

Su exesposo, el príncipe Andrés, el hijo de la monarca, originalmente le había regalado los corgis galeses de Pembroke a la Reina. Después de que ella muriera a los 96 años el 8 de septiembre, los perros regresaron a vivir con él y Sarah, quienes residen juntos en Royal Lodge cerca del Castillo de Windsor. En su nuevo hogar, las mascotas han ganado algunos nuevos hermanos perros, los cinco Norfolk terriers de la ex pareja, informó el Telegraph.

"Todos se equilibran", le dijo la Duquesa al periódico, riendo. "La alfombra se mueve cuando yo me muevo, pero ya me he acostumbrado".